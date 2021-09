Fängt es zwischen Walentina Doronina und Manuel Schmidt (26) etwa doch noch an zu knistern? Seit der ersten Folge zählt für die Singles bei Are You The One – Reality Stars in Love nur eins: Sie wollen ihr Perfect Match finden. Zwischen der Influencerin und dem ehemaligen Bachelorette-Boy schien es bisher allerdings nur auf freundschaftlicher Ebene zu laufen – doch hat sich daran jetzt etwas geändert? Walentina und Manu knutschten plötzlich im Bett!

In der aktuellen Folge der Flirtshow kam es zu einem ausführlichen Gespräch, bei dem die beiden feststellten, dass sie doch ziemlich auf einer Wellenlänge sind. "Sie ist auch manchmal ein bisschen verrückt so wie ich", schwärmte Manu. Die ersten Voraussetzungen passten also – doch stimmt die Chemie auch in sexueller Hinsicht? Kurz vor dem Schlafengehen kuschelten Walentina und Manu zusammen in einem Bett – dort kam es dann auch zum ersten Kuss, der äußerst leidenschaftlich ausfiel.

Und wie war die Stimmung am nächsten Morgen? "Aus unserer Freundschaft hat sich vielleicht noch mehr entwickelt", erklärte Manu. Und auch Walentina kann sich ein Strahlen bis über beide Ohren nicht verkneifen: "Hat sich auf jeden Fall gut angefühlt, der Kuss. Da kann man sich auf jeden Fall mehr vorstellen!" Sieht ganz so aus, als hätten die beiden Potenzial für ein Perfect Match.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

TVNOW Manuel Schmidt, Bachelorette-Kandidat 2020

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im Februar 2021

