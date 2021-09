Diana June spricht offen über ihre weitere Familienplanung! Die Influencerin ist Mutter durch und durch: Nach dem Tod ihres ersten Kindes durfte die Hamburgerin im Januar 2020 ihren Sohn Adrian auf der Welt begrüßen. Nach der Trennung von ihrem Ehemann ist die Beauty derzeit Single und alleinerziehend – und gibt jetzt zu: Eigentlich wünscht sie sich noch viele weitere Babys...

Via Instagram teilte Diana zuletzt einen emotionalen Beitrag. Zu einem Foto, das sie vor einer malerischen Küstenkulisse zeigt, verrät sie, dass ihr kleiner Sohn sie derzeit ziemlich auf Trab halte – das genieße sie aber in vollen Zügen. "Wenn ich ihn angucke und mich erinnere, wie aus dem kleinen Baby schon so ein großes Baby geworden ist, werde ich melancholisch. Ich denke mir, ich will das gerne noch mal erleben irgendwann", erzählte die YouTuberin und fügte hinzu: "Aber es läuft nicht alles wie geplant im Leben und ich bin dankbar, dass ich mein süßes Regenbogenbaby habe!"

Schon vor ihrem Beziehungsaus hatte Diana stets betont, wie gerne sie viele Kinder bekommen würde. Eigentlich war der nächste Nachwuchs bereits für 2022 geplant gewesen – jetzt genießt die Jungsmama jedoch erst mal die gemeinsame Zeit mit ihrem Adrian in vollen Zügen.

Instagram / di.anajune Diana June mit Sohn Adrian

Instagram / di.anajune Diana June, Influencerin

Instagram / di.anajune Diana June und ihr Söhnchen Adrian, 2021

