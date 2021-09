Jessica Biel (39) und Justin Timberlake (40) genießen ihre Datenight. Die beiden Schauspieler sind zwar schon seit 2007 zusammen, das Jawort haben sie sich allerdings erst fünf Jahre später gegeben. Ihre Liebe krönten sie dann 2015 mit der Geburt ihres Sohnes und überraschten ihre Fans vergangenes Jahr mit einem weiteren Nachwuchs. Nun nahmen sich Jessica und Justin eine Auszeit von ihren Elternpflichten – und verzaubern mit einem seltenen Pärchenbild.

Auf Instagram postete der "SexyBack"-Interpret eine Reihe von Fotos und Videos eines Paarausflugs, den er mit seiner Liebsten unternommen hat. Dabei fiel vor allem eine Aufnahme direkt ins Auge: Auf einem Foto macht Justin ein Selfie mit seiner Frau Jessica im Hintergrund, die lachend mit einem Glas Sekt in die Kamera prostet. Dabei sieht vor allem der zweifache Vater ziemlich mitgenommen aus. Andere Bilder zeigen beispielsweise ein leckeres Dessert, ein lustiges Pool-Schild und Schmuck.

Ganz so kinderlos scheint ihr Trip dann aber doch nicht abgelaufen zu sein: Neben einem Armband und einer Uhr ist auch eine Babyflasche zu sehen. "Oh, Jess und du, ihr seid so süß" und "Ihr seid die Besten", schwärmten einige User unter dem Beitrag. In der Vergangenheit machten Jessica und Justin unlängst erst eine schwere Zeit durch, denn der Sänger wurde turtelnd mit Co-Star Alisha Wainwright (32) gesichtet. Offensichtlich haben die zwei nach diesem Drama um ihre Ehe gekämpft – mit Erfolg.

Anzeige

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake bei den Emmy Awards 2018

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel bei den Golden Globe Awards

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de