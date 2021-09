Wie sind die berüchtigten Löwinnen und Löwen eigentlich drauf, wenn die TV-Kameras nicht filmen? Am 6. September startet die zehnte Staffel der beliebten Gründer-Show. Die Unternehmer Dagmar Wöhrl (67), Nico Rosberg (36) und Co. liefern dann wieder die notwendigen finanziellen Starthilfen für die vorsprechenden Jungunternehmer. Doch was passiert eigentlich im Studio von Vox, wenn eine Folge Die Höhle der Löwen abgedreht ist? Im Promiflash-Interview verrieten Löwe Georg Kofler (64) und Moderator Amiaz Habtu (44) nun, wie witzig es hinter den Showkulissen zugeht!

Im Großen und Ganzen seien alle Löwinnen und Löwen im Studio gut drauf. Die eine oder andere Besonderheit scheint es aber schon zu geben. "Der Carsten (62) macht immer mal wieder einen netten Spruch, Ralf (54) auch. Judith (48) singt gerne mal", offenbarte Manager Georg gegenüber Promiflash. Auch Moderator Amiaz plauderte ein wenig aus dem Nähkästchen und bestätigte die Aussage des Investors: Mit Ralf könne man nämlich jede Menge Spaß haben. "Egal ob On- oder Off-Kamera – er hat einfach immer einen Spruch auf Lager", schilderte er.

Der Moderator gab weiter preis, dass auch Orthomol-Unternehmer Nils Glagau (45) eine amüsante Seite habe. Diese offenbare der Bad Homburger in der Garderobe, wo er und Amiaz sich nach der Sendung oftmals zum Quatschen "über Gott und die Welt" treffen. "Der haut dann wirklich viele Witze raus! Da erlebe ich dann auch eine zusätzliche Seite von Nils, die einfach richtig Spaß macht", erzählte der 44-Jährige offen.

Zudem verriet der Moderator ein weiteres Detail über das Gemüt der Löwen: Wenn mal etwas nicht nach ihren Vorstellungen läuft und der eine oder andere daher verärgert ist, hält dies nicht allzu lange an! "So schnell sie sauer sein können, können sie sich auch wirklich professionell wieder runterfahren", berichtete Amiaz. Dadurch könne man ablesen, welche Deals den Löwen am Herzen gelegen haben.

MG RTL D / Stefan Neumann Moderator Amiaz Habtu

TVNow/ Bernd-Michael Maurer "Die Höhle der Löwen"-Investor Ralf Dümmel

TVNow/ Bernd-Michael Maurer "Die Höhle der Löwen"-Investorin Judith Williams

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

