Hat Xenia Prinzessin von Sachsen (35) sich bei Kampf der Realitystars benachteiligt gefühlt? In der vergangenen Folge des beliebten Formats zog die Sängerin mit dem ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmer Rocco Stark (35) in die Sala. Damit waren die beiden fast die letzten Kandidaten, die zum Cast der diesjährigen Staffel noch dazustoßen. Im Gespräch mit Promiflash sprach Xenia nun ganz offen über ihre Teilnahme an der Show – und verriet dabei, dass sie es durch ihren späten Einstieg etwas schwieriger hatte als die anderen Promis.

Im Promiflash-Interview stellte die gebürtige Düsseldorferin klar, dass es für sie nicht leicht gewesen sei, die restlichen Kandidaten davon zu überzeugen, dass sie als Nachzüglerin den Sieg ebenfalls verdient habe. "Wenn man am Ende in eine Sendung reinkommt, ist es sowieso sehr schwierig Fuß zu fassen", erklärte Xenia ihre Haltung. Sie habe schließlich viel weniger Zeit in der Sala verbracht wie ihre Mitstreiter: "Aber das lag ja nicht in unserer Macht, wann wir einziehen", meinte sie.

Dadurch sei es für die 35-Jährige auch umso schwieriger gewesen, einen ihrer Mitstreiter rauszuwerfen. "Wir kamen an und mussten direkt eine Entscheidung treffen. Wir kannten die anderen somit gar nicht richtig", erzählte sie. Xenia habe sich deshalb total furchtbar gefühlt. "Ich habe auch immer noch ein schlechtes Gewissen", versicherte sie abschließend.

Rocco Stark, Reality-TV-Star

Der "Kampf der Realitystars"-Cast in der Sala

Xenia Prinzessin von Sachsen im Mai 2021

