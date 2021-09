Dabei sah kurz alles so rosig aus... Zwischen den Love Island-Kandidaten Lena und Jannik stimmte die Chemie von Anfang an. Die zwei Flirt-Partner fühlten sich seit dem Sendungstart zueinander hingezogen. Da Jannik zuerst gefühlsmäßig zu Mitstreiterin Andrina tendiert hatte, ließ die Zweisamkeit mit Lena allerdings auf sich warten. Seit wenigen Tagen ist sich der Kölner aber sicher: Er will nur die Blondine! Nur blöd, dass die Sache auf ihrer Seite nicht ganz so eindeutig aussieht.

Eigentlich hatte sich Lena gefreut, dass sie am Sonntagabend gemeinsam mit Jannik die Private Suite auf "Love Island" einweihen durfte. Dort kam es sogar zum Kuss zwischen den beiden. Am Tag darauf schien Lena das aber nicht mehr ganz so positiv zu sehen. Im Gespräch mit den anderen Mädels kritisierte sie: "Ich fand die Situation irgendwie so komisch. Ich mag es so aus der Situation heraus, aber es war so: Wir stehen jetzt auf und wir küssen uns jetzt."

Auch Jannik fiel auf, dass irgendetwas nicht stimmt. Er klagte zuerst über Lenas "unnatürliches Lächeln" und ergänzte später noch: "Dieses Verhalten hat mich einfach so sauer gemacht." Jannik wolle eine selbstbewusste Frau kennenlernen, die wisse, wie man mit einem Mann umzugehen hat.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

