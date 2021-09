Sehen Sina und Sarah eine Zukunft für Love Island-Couple Lena und Jannik? Zwischen der Influencerin und dem Kölner war es ein langes hin und her, denn Jannik wollte sich einfach nicht zwischen Lena und Andrina (28) entscheiden. Sina und Sarah, die am Sonntagabend die "Love Island"-Villa verlassen mussten, verrieten Promiflash jetzt, wie sie die Chancen auf ein Happy End bei den beiden sehen.

Das "Love Island"-Liebesdreieck Lena, Jannik und Andrina ging nicht nur Zuschauern auf die Nerven. Auch die anderen Kandidaten waren nicht sonderlich davon angetan. Sina erzählte Promiflash: "Mir hat Lena ehrlich gesagt jetzt am Ende auch sehr leidgetan, da sie wirklich im Zwiespalt stand. Sie musste auch über ihren Schatten springen, Jannik noch mal eine Chance zu geben." Jetzt sei sie gespannt, was die Zukunft für das Couple mit sich bringt. Auch Sarah verriet, was sie von Lena und Janniks Beziehung hält: "Ich drücke den beiden auf jeden Fall die Daumen, dass es bei denen noch was wird." Sie sei froh, dass er sich nun endlich für die Blondine entschieden hat.

Die Fans sind sich, wie es scheint, bei dem Couple bereits einig: Aus Lena und Jannik wird nichts! Bei einer Promiflash-Umfrage sind lediglich 17 Prozent der insgesamt 877 Teilnehmer (Stand 06. September, 13:15 Uhr) der Meinung, das Paar habe Potenzial. Die anderen 83 Prozent sind überzeugt, dass ihre Beziehung nicht von Dauer ist.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

"Love Island"-Kandidatin Sina

"Love Island"-Kandidatin Sarah

Lena und Jannik, Couple bei "Love Island"

