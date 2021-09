Noch ein bekanntes Gesicht bei Love Island! In der diesjährigen Staffel waren ein paar der Kandidaten schon vor Beginn der Show berühmt. Nicht nur die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin Lena Schiwiora und die einstige Schweizer Bachelorette Andrina Santoro (28) konnten schon TV-Erfahrung sammeln. Auch eine der neuen Granaten könnte dem ein oder anderen bekannt vorkommen – sie nahm 2019 an Germany's next Topmodel teil.

Am Montagabend zogen zwei neue Girls in die "Love Island"-Villa ein. Für die 22-jährige Isabell ist es aber nicht der erste Auftritt im TV: Vor zwei Jahren versuchte sie ihr Glück bei Heidi Klums (48) Show, flog jedoch gleich in der ersten Folge raus. Die "Love Island"-Granate erklärte Promiflash: "Und damals hat es genauso sein sollen, damals war nicht die richtige Zeit für mich, aber vielleicht ist es jetzt meine Zeit zu scheinen!" Sie habe aber kein Problem damit, wenn Leute sie auf ihren kurzlebigen TV-Auftritt ansprechen. "Heutzutage ist es ja fast egal, wo du TV-Erfahrungen sammelst. Wenn man bei Instagram sehr aktiv ist, sammelt man auch irgendwie Abonnenten", erklärte das Model.

Isabell mache bei "Love Island" aber nicht mit, um danach Influencerin zu werden. Dennoch sei ihr bewusst, dass es durchaus darauf hinauslaufen könnte. Sie betonte: "Man sollte sich im Vorfeld darüber Gedanken machen, ob man imstande ist, auf Social Media bekannt zu sein, weil das ja doch einen sehr hohen Druck mitbringt. Aber ich lasse mich einfach überraschen."

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Instagram / isabellkremer "Love Island"-Kandidatin Isabell

RTLZWEI/Magdalena Possert Isabell, "Love Island"-Kandidatin

