Haben die Love Island-Girls sich vor der Show schon mal unters Messer gelegt? Seit wenigen Tagen wird in dem Kuppelformat wieder gebaggert, was das Zeug hält. Die liebeshungrigen Singles geizen auch in diesem Jahr dabei nicht mit ihren Reizen. Aber sind all die knackigen Bikinikurven wirklich echt? Oder hat vielleicht doch der eine oder andere Beauty-Doc nachgeholfen? Promiflash hat mal bei einem Experten nachgehakt.

Für Promiflash hat Dr. Murat Dağdelen aus Düsseldorf die "Love Island"-Beautys mal genauer unter die Lupe genommen und eines wird dabei schnell klar: Die Kandidatinnen legen in diesem Jahr offenbar viel Wert auf Natürlichkeit. Dr. Dağdelen kann nämlich nur wenige Hinweise auf Schönheits-OPs erkennen. Sowohl Lena als auch Sarah, Lisa und Jessica haben als Kinder offenbar Zahnspangen getragen und möglicherweise mit ein wenig Mikrobotox nachgeholfen. Sonst kann der Schönheitschirurg bei den vier Insel-Schönheiten aber kaum Indizien finden. Auch Sina scheint nicht allzu tief in die Trickkiste gegriffen zu haben. "Die Lippen könnten konturiert worden sein mit Hyaluronsäure. Wenn sie lacht, sieht man die Krähenfüße um die Augen weniger und an der Stirn kräuselt es sich nicht. Also kann es sein, dass sie auch Mikrobotox an der Stirn hatte", lautet das Fazit des Arztes.

Bloß Andrina (28) hat offenbar schon einen etwas größeren Eingriff hinter sich. Ihre schlanke, durchtrainierte Figur führt Dr. Dağdelen zwar auf ausgiebige Sport-Sessions zurück, bei ihren Brüsten hat die ehemalige Schweizer Bachelorette aber offenbar nachgeholfen. "Hier zeichnet sich, weil sie sehr schlank ist, das Implantat unter der Haut ab. Also muss sie eine Brustvergrößerung gehabt haben", urteilte der Beauty-Doc.

DiaMonD Aesthetics Dr. Murat Dağdelen, Beauty-Doc

RTLZWEI / Magdalena Possert Jessica Gjata, DJane

RTLZWEI / Magdalena Possert Sarah, "Love Island"-Kandidatin 2021

RTLZWEI / Magdalena Possert Andrina, Islanderin 2021

