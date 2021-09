Lovelyn Enebechi (24) spricht über ihre Zukunftsplanung! Für die einstige Germany's next Topmodel-Siegerin und ihren Partner beginnt bald ein neuer Lebensabschnitt: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind, wie der Lockenkopf erst vor knapp einer Woche bekannt gab. In den kommenden Monaten wird sich also einiges für die beiden verändern – gehört der Beziehungsstatus von Lovelyn und ihrem Freund auch dazu?

In einem Q&A auf Instagram beantwortete die Beauty eine Vielzahl von Fragen ihrer Fangemeinde. Unter anderem wollte ein neugieriger Abonnent auch wissen, ob das Model und sein Baby-Daddy sich demnächst das Jawort geben werden. "Ich hoffe es", antwortete Lovelyn. Demnach scheint es noch keine konkreten Hochzeitspläne zu geben. Klingt so, als habe der Vater ihres ungeborenen Kindes die Frage aller Fragen noch nicht gestellt.

Dennoch scheinen die Eltern in spe sich miteinander mehr als sicher zu sein – die Schwangerschaft war nämlich geplant, wie Lovelyn im gleichen Zuge ausplauderte. "Es hat schnell geklappt, also absolutes Wunschkind", freute sich die Hamburgerin.

Instagram / lovelyn_enebechi GNTM-Siegerin Lovelyn Enebechi

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi, GNTM-Gewinnerin von 2013

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi, Model

