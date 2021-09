Oh, oh, muss sich Kim Tränka etwa Sorgen machen? Eigentlich buhlen die Prince Charming-Kandidaten unter der heißen Sonne Kretas um die Gunst des Prinzen: Robin, Max, Maurice und Co. versuchen auf

romantischen Einzel- und abenteuerlichen Gruppendates das Herz des Automobilkaufmanns zu erobern. Offenbar haben aber nicht alle Singles nur Augen für Kim: Bahnt sich zwischen den Kandidaten Arne und Felix etwa ein Flirt an?

Zumindest deutete Arne in der vierten Folge der Kuppelshow an, dass er sich zu einem der Kandidaten hingezogen fühlt. "Ich habe Emotionen aufgebaut, anderen Leuten gegenüber in diesem Haus", offenbarte der 40-Jährige im Einzelinterview und erklärte: "Ich weiß nicht, wie weit das geht. Es ist auch jemand, der eigentlich überhaupt nicht mein Typ ist – gar nicht. Aber es ist ein ganz lieber Mensch." Und bei diesem Unbekannten könnte es sich durchaus um Felix handeln – immerhin stieg Arne kurz darauf mit dem gelernten Friseur in den Whirlpool und führte ein tiefgründiges Gespräch mit ihm.

Auch von Felix' Seite aus besteht offenbar Interesse! "Ich kann definitiv sagen, von wem ich mich angezogen fühle und wen ich hier sehr attraktiv finde – und, dass ich dieser Person die Möglichkeit geben würde, mich besser kennenzulernen", erklärte der 24-Jährige Arne gegenüber im Whirlpool. Im darauffolgenden Einzelinterview verriet er dann auch, wen er damit gemeint hat – er betonte: "Abgesehen von Kim ist für mich auch Arne interessant."

