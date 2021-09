Seine Fans, Freunde und Weggefährten müssen sich für immer von Michael K. Williams (✝54) verabschieden. Der Schauspieler wurde am Montag tot in seiner New Yorker Wohnung aufgefunden. Die genaue Todesursache ist bislang noch unklar. Der "The Wire"-Darsteller wurde gerade einmal 54 Jahre alt. Sein Tod hinterlässt nicht nur bei seinen Angehörigen, sondern auch bei seinen Promikollegen eine große Lücke. Diese Stars trauern öffentlich um Michael.

Via Instagram und Twitter teilten einige seiner bekannteren Freunde, wie zum Beispiel Vic Mensa (28), Joel McHale (49) oder Spike Lee (64), ihre tiefe Trauer mit. Mariah Carey (51) postete einige Fotos, auf denen sie und Michael gemeinsam rumalbern. Dazu schrieb sie: "Eine wunderschöne Seele, eine wunderbare Person. Ich werde dich für immer vermissen. Danke, dass du uns mit deinem Talent beschenkt hast." Auch der Schauspieler Marlon Wayans (49) erinnerte sich liebevoll an den gebürtigen New Yorker: "Mein Bruder... verdammt! Die letzten Worte, die du an mich gerichtet hast, waren bei der Premiere von 'Respect'. Du hast mir in den Nacken gefasst, mich umarmt und meintest: 'Großartige Arbeit, Bruder.' Von dir hat mir das so viel bedeutet. Ich liebe dich, Bruder. So talentiert, ein großartiger Mensch und eine liebenswürdige Seele."

Ein besonders ergreifendes Statement postete Michaels "The Wire"-Co-Star Wendell Pierce. "Die Liebe, die ich für diesen Bruder empfinde, wird nur noch durch den Schmerz übertroffen, den ich empfinde, seit ich von seinem Verlust erfahren habe. [...] Es tröstet mich ein wenig, zu wissen, dass du wusstest, wie sehr wir dich geliebt haben", heißt es in einem langen Tweet, mit dem Wendell an seinen Serienkollegen erinnert.

