Geht es Martin Fuhsy bei Love Island tatsächlich nur um die Liebe? Seit über einer Woche wird in der Villa auf der Liebesinsel wieder eifrig geflirtet. Mittendrin ist neuerdings auch der Gütersloher und hält Ausschau nach seiner Traumfrau. Doch manch internetaffinem Sportliebhaber könnte der 29-Jährige bereits bekannt sein. Im Netz macht sich der Muskelmann als Fitness-Blogger einen Namen. Ob Martin in der Kuppelshow wirklich nach einer Partnerin oder doch nach dem ein oder anderen Follower sucht, verriet er Promiflash.

Der Fame im Netz sei für den Personalberater nur ein Bonus, wie er im Promiflash-Interview klarstellte. Und auch der sei nicht garantiert. "Das passiert auch nur, wenn die Leute einen gut finden. Ich will einfach so sein, wie ich bin", erklärte Martin und betonte: "Ich bin ja da, um eine Frau kennenzulernen." Primär habe ihn also die Partnersuche auf "Love Island" gelockt – und dabei rechnet er sich gute Chancen aus. "Ich bin jetzt 29 Jahre alt und ich will ankommen. Ich denke, dass es ein guter Schritt ist, weil ich offen und direkt bin", beteuerte der Tattoo-Fan.

Für Martin ist es jetzt an der Zeit, seine Traumfrau zu finden. "Vor ein paar Jahren war ich auch noch nicht so weit. Ich habe andere Prioritäten gesetzt, viel Sport gemacht, mit Freunden die Zeit genossen", erzählte er. Seine letzte Beziehung liegt inzwischen ein Jahr zurück. Die Richtige war noch nicht dabei. "Ich bin aber auch sehr wählerisch und deswegen hat es bisher auch nicht geklappt", räumte der Reality-TV-Teilnehmer ein.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI / Thomas Reiner "Love Island"-Kandidat Martin

Instagram / fuhsanic Martin Fuhsy, "Love Island"-Kandidat

Instagram / fuhsanic Martin Fuhsy

