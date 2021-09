War es das jetzt endgültig mit Lena Schiwiora und Playboy Jannik? Seit Beginn der diesjährigen Love Island-Staffel schien es zwischen den beiden Kandidaten zu knistern. Nachdem der Beau erst noch zwischen der Beauty und Mitstreiterin Andrina Santoro (28) schwankte, entschied er sich letztendlich für die Blondine – daraufhin schien sich aber Lena nicht mehr so sicher zu sein. Nun leistete sich Jannik einen unglücklichen Fauxpas – schoss er sich damit nun endgültig ins Aus?

Die Boys wurden zur Granaten-Party in den Garten gebeten – auch Jannik eilte schnurstracks zu den heißen Neuankömmlingen. Jedoch vergaß er im Eifer des Gefechts, sich von Lena zu verabschieden, welche mit einem Maximalmaß an Missmut reagierte. Anschließend konfrontierte die 24-Jährige ihn im Gespräch mit seinem Fehlverhalten: "Hast du das überhaupt wahrgenommen? Ich stehe neben dir und du gehst einfach." Ihr Gegenüber konnte die Kritik jedoch nicht im Geringsten nachvollziehen und feuerte zurück: "Du denkst nur über deine Ansichten nach, null Empathie – was soll ich damit anfangen? Ich habe das Gefühl, wir viben halt null."

Das war für Lena wohl der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte – die Influencerin zog einen dramatischen Schlussstrich. "Fakt ist, du weißt nicht, wie man mit einer Frau umgeht und wie man ihr Sicherheit gibt. Die Sache ist die, dass das nicht passt", rechnete sie ab.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

