Lena Schiwiora bekommt Unterstützung! Die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin sucht derzeit bei Love Island nach ihrem Mr. Right. Böse Zungen im Netz stellen allerdings die Behauptung auf, dass sie gar nicht Single sei, sondern noch immer mit ihrem angeblichen Ex Robin Riebling zusammen ist. Die Hater sind sich sicher, dass Lena die Datingshow als Karrieresprungbrett nutzt. Nachdem Robin bereits einen Anwalt eingeschaltet hat, um gegen die angeblichen Unwahrheiten vorzugehen, stellt sich nun auch Bachelor -Girl Carina Spack (25) hinter ihre Freundin.

"Dass gesagt wird, dass Lena eigentlich vergeben ist, ist völliger Quatsch", betonte die Blondine in ihrer Instagram-Story. Als gute Freundin wisse sie am besten, dass die 24-Jährige in den vergangenen Monaten keinen Partner an ihrer Seite hatte. "Außerdem würde sie ihrem Partner so ein Format nie für Fame antun, so ein Mensch ist sie nicht", nahm die Bachelor in Paradise-Beauty Lena in Schutz. Sie ist der Meinung, dass die Studentin "Love Island" ordentlich aufmischt und für Unterhaltung sorgt. "Wenn die anderen einfach so langweilig sind, dass sie keine Sendezeit bekommen und deshalb nur Lena gezeigt wird, liegt es halt nicht an ihr, sondern an den anderen", stellte Carina fest.

Doch warum kommt Lena ihrer Meinung nach anders rüber als bei ihrer "Temptation Island"-Zeit? Auch das wird nämlich von ihrer Community kritisiert. "Es ist doch klar, dass sie jetzt anders ist als damals bei 'Temptation' – weil es A) schon einige Jahre her ist und man sich weiterentwickelt und B) Lena jetzt einfach Single ist", äußerte die Influencerin.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora und Robin Riebling

Anzeige

Instagram / carina_spack Carina Spack, TV-Sternchen

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Lena, Islanderin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de