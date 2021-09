Fürstin Charlène (43) fehlte am großen Tag ihrer Zwillinge! Die Frau von Fürst Albert II. (63) muss schon seit einigen Monaten zwangsweise in ihrer Heimat Südafrika bleiben. Eine Hals-Nasen-Ohren-Infektion hindert die zweifache Mutter an ihrer Rückkehr nach Monaco. Vor wenigen Tagen durfte sich die ehemalige Schwimmerin immerhin über einen Besuch ihres Gatten und der gemeinsamen Zwillinge Jacques (6) und Gabriella (6) freuen. Kurz darauf brach Charlène jedoch zusammen und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Nun verpasste sie sogar den ersten Schultag ihrer Kinder.

Am 6. September startete für die sechsjährigen Zwillinge wieder der Schulalltag – allerdings in einer neuen Einrichtung. Die zweite Klasse bestreiten die Twins nicht länger in der öffentlichen Schule Stella, sondern auf einer Privatschule im Fürstentum. Den Weg dorthin konnten Jacques und Gabrielle aber nicht mit ihrer Mutter antreten. Stattdessen wurden die beiden von ihrem Vater in die katholische Privatschule "François d'Assise–Nicolas Barré" begleitet.

Wie lange Charlène noch in Südafrika bleiben muss, weiß niemand. Vor ihrem Zusammenbruch war auf Anraten ihrer Ärzte ein Aufenthalt bis Ende Oktober angedacht. Im Moment soll sich die einstige Olympionikin laut ihrer Schwägerin "im Kreis von Familie und Freunden" erholen.

Anzeige

Christian Sperka Fürst Albert und Fürstin Charlène von Monaco mit ihren Kindern

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène in Monaco im Januar 2019

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène in Monte-Carlo im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de