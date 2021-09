Michael K. Williams (✝54) hatte kein leichtes Leben. Anfang der Woche erschütterte die traurige Nachricht die Filmwelt, dass der "The Wire"-Darsteller tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde. Die genaue Todesursache ist bisher noch nicht bekannt, doch in dem Apartment wurden Indizien gefunden, die auf Drogenkonsum und eine mögliche Überdosis hindeuten. Schon in der Vergangenheit hatte er gegen die Abhängigkeit gekämpft. Als Teenager unternahm Michael sogar einen Selbstmordversuch.

In einem Interview mit Men's Health von Oktober 2020 hatte der Schauspieler verraten, dass er in seiner Jugend versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. "Ich war 17. Ich war orientierungslos. Ich war sehr unbeholfen im Umgang mit Frauen. Die Drogen waren einfach da", begann der "When They See Us"-Star zu berichten. "Ich weiß nur noch, dass ich dachte: 'Vielleicht ist die Welt ohne mich besser dran'. Und ich nahm eine Packung Pillen und wachte erst auf, als mir der Magen ausgepumpt wurde", erzählte er in dem Gespräch.

In besagtem Interview öffnete er sich noch weiter und sprach auch über die Anfänge seines Drogenmissbrauchs. Der in Brooklyn geborene Darsteller erzählte, dass er seinen Konsum auf eine schwierige Kindheit zurückführe und der Auslöser größtenteils Schmerz gewesen sei. "Ich hatte schon früh viele Traumata, mit denen ich nicht umgehen konnte. [...] Meine Mutter war sehr streng. Als ich aufwuchs, wurde ich sehr hart geschlagen", berichtete Michael und fügte an, dass er zudem oft gehänselt worden sei.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Michael K. Williams im Dezember 2019 in Atlanta

Getty Images Schauspieler Michael K. Williams

Getty Images Michael K. Williams im Juni 2021



