Im Frühjahr wurden erste Gerüchte über ein mögliches Liebescomeback von Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) laut – seit Juli stehen die beiden öffentlich zu ihrer neuen Liebe! Seitdem können sich Fans des Schauspieler-Paares immer wieder über süße Pärchen-Bilder freuen. Vor zwei Wochen wurden sie zum Beispiel händchenhaltend in Los Angeles gesichtet. Anlässlich der zurzeit stattfindenden Filmfestspiele reiste das Paar zusammen nach Venedig. Jetzt wurden Ben und Jennifer gemeinsam in der Lagunenstadt abgelichtet!

Paparazzi erwischten die beiden bei einem Ausflug. Im Kontrast-Partnerlook laufen Ben und Jennifer Hand in Hand zu einem Boot: Ben ist ganz in Schwarz und Jennifer in strahlenden Weiß gekleidet! Mit ihren coolen Sonnenbrillen wirken die zwei anschließend im Boot ziemlich lässig. Während sie davonfahren, zeigen sie ihre Gefühle füreinander: Ben legt liebevoll seiner Liebsten den Arm um die Schulter. Ob sie zu der Premiere von Ridley Scotts (83) neuen Film fahren, bei dem Ben eine der Hauptrollen spielt?

Und Ben und Jen sind bei Weitem nicht die einzigen Promis, die Venedig unsicher machen! Jessica Chastain (44) und Oscar Isaac (41) stellten beispielsweise schon ihre gemeinsame Serie "Scenes from a Marriage" vor. Auf dem roten Teppich mimten sie offenbar auch ein verliebtes Paar – sie flirteten heftig miteinander – sind aber im echten Leben mit ihren jeweiligen Partnern glücklich.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez in Venedig im September 2021

Backgrid Ben Affleck und Jennifer Lopez in Venedig im September 2021

Getty Images Jessica Chastain und Oscar Isaac bei den Filmfestspielen in Venedig, 2021

