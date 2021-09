Am 20. September ist es endlich wieder soweit: In den USA startet eine neue Staffel Dancing with the Stars. Die kommende Ausgabe ist schon die 30. der allseits beliebten Tanzsendung. Aber welche Bekanntheiten wollen bei dem Pendant zur deutschen Show Let's Dance eigentlich das Tanzbein schwingen? Jetzt wurden die prominenten Teilnehmer offiziell bestätigt – und es sind einige Hochkaräter dabei!

Tyra Banks (47) wird als Host durch die Abende führen, während Promis wie YouTube-Star JoJo Siwa auf der Tanzfläche ihr Bestes geben. Bei Good Morning America wurden außerdem Topstars wie Megan Fox' Ex Brian Austin Green (48) oder auch Spice Girls-Ikone Melanie C. (47) bestätigt. Außerdem dabei: Moderatorin Amanda Kloots, Fitness-Star Cody Rigsby, der ehemalige NBA-Spieler Iman Shumpert (31) und Country-Star Jimmie Allen.

Und damit nicht genug: Auch "Real Houswives of Atlanta"-Gesicht Kenya Moore (50), WWE-Star Mike "The Miz" Mizanin (40), Olympiateilnehmer Suni Lee, Ex-US-Bachelor Matt James (29) und "Bling Empire"-Sternchen Christine Chiu geben sich die Ehre. Ebenso wollen "Cobra Kai"-Bekanntheit Martin Kove, "The Office"-Persönlichkeit Melora Hardin und Lori Loughlins (57) Tochter Olivia Jade Giannulli (21) ihr Glück versuchen. Ganz besonders: JoJo Siwa wird als erste Teilnehmerin von "Dancing with the Stars" ein Tanzduo mit einer Frau bilden.

