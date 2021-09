Kathryn Prescott (30) schwebt nicht länger in Lebensgefahr. Der Schauspielerin widerfuhr etwas Schreckliches: Sie wurde beim Überqueren einer Straße in New York City von einem Zementlaster erfasst. Sie wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass so sogar offenbar nur knapp einer Lähmung entkam. Noch immer befindet sich Kathryn im Krankenhaus, doch jetzt gab ihre Mutter endlich Entwarnung: Ihre Tochter befindet sich außer Lebensgefahr.

Gegenüber Daily Mail teilte Kathryns Mutter Theresa in London mit, dass sich der gesundheitliche Zustand ihres Kindes verbessert habe. "Es ist absolut furchtbar, aber zum Glück ist ihre Lage nicht mehr lebensbedrohlich", gab Theresa zu verstehen. Währenddessen soll ihre Zwillingsschwester Megan versuchen, Kathryn am Krankenbett besuchen zu können – doch aufgrund der aktuellen Einreisebestimmungen gestaltete sich ihre Einreise von London in die USA als schwierig.

Kathryn hat sich bei dem Unfall beide Beine, die linke Hand und einen Fuß gebrochen und hat zwei Brüche im Becken, berichtete Megan auf Instagram. "Sie hat unglaubliches Glück, am Leben zu sein. Sie entging nur knapp einer Lähmung", gab sie weiterhin preis.

Getty Images Kathryn Prescott in Hollywood, Kalifornien

Getty Images Kathryn Prescott und ihre Zwillingsschwester Megan im Jahr 2010

Getty Images Kathryn Prescott beim Sundance Film Festival im Jahr 2017

