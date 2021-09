Nadine Klein (35) erfüllte sich den Traum von einer Hochzeit in Weiß! Nach ihrer Verlobung im Januar haben die einstige Bachelorette und ihr Tim Nicolas ihre Liebe vor wenigen Tagen endlich besiegelt: Das Paar hat am 3. September im Rahmen einer standesamtlichen Trauung geheiratet. Und jetzt dürfen die Fans endlich an dem Liebesglück teilhaben: Nadine gewährte jetzt nämlich die ersten Einblicke – sie teilte romantische Fotos ihrer Hochzeit in den sozialen Medien!

Auf ihrem Instagram-Profil postete Nadine jetzt zwei Fotos von ihrem ganz besonderen Tag: Auf dem ersten Schnappschuss liegen sich die ehemalige Bachelorette und ihr Tim am Tag ihrer Trauung in den Armen und küssen sich leidenschaftlich. Und auch das zweite Bild kann sich sehen lassen: Darauf trägt der frisch Vermählte seine Braut auf Händen durch einen atmosphärischen Säulengäng – und dabei strahlt das Paar bis über beide Ohren.

Auf den Momentaufnahmen präsentiert das Brautpaar natürlich auch seine Hochzeitslooks: Tim gab seiner Nadine in einem klassischen dunkelblauen Anzug das Jawort. Die Influencerin trug ein bodenlanges weißes Kleid mit Spaghettiträgern aus einem fließenden Stoff. Das Outfit rundete sie mit einem superlangen Schleier und einem Strauß weißer Rosen ab.

Anzeige

Instagram / nadine.kln Nadine Klein und ihr Freund Tim im August 2020

Anzeige

Instagram / nadine.kln Ex-Bachelorette Nadine Klein

Anzeige

Instagram / nadine.kln Nadine Klein mit ihrem Verlobten Tim Nicolas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de