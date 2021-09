Granate Kendra sorgt bei den Love Island-Boys für Schnappatmung! Die Liebesinsel beehrten in der aktuellen Folge der pikanten Kuppelshow gleich zwei Neuzugänge: Für die Single-Frauen rückte Granate Kinan an. Die Männer durften hingegen Kendra beschnuppern – und die fackelte bei den Boys nicht lange. Die Beauty legte sich direkt ganz schön ins Zeug und flirtete mit den Singles, was das Zeug hält. Vor allem zwei Männer waren von Kendra ganz besonders angetan...

Während Kinan die Single-Damen entspannt bei einem Frühstück kennenlernte, besuchte Kendra die Boys im Schlafzimmer. "Oh mein Gott! Ihr seht alle so gut aus", platzte es aus der brünetten Schönheit heraus. Um bei den Männern zu landen, hat Kendra auch offenbar ihre ganz eigene Flirtstrategie, die da lautet: "Anfassen, anfassen, anfassen". Da alle Männer bis auf Martin Fuhsy keine feste TV-Partnerin haben, hat die Beauty auch die Qual der Wahl...

Doch sonderlich bemühen musste sich Kendra um die Boys nicht. Vor allem die Singles Jannik und Domenik waren von der Granate ganz angetan. "Du wirst deinem Job als Granate auf jeden Fall gerecht. Ich finde deine Art, wie du auf jeden zugehst, bombe", schwärmte Jannik direkt von der Single-Lady. Auch Domenik fackelte beim Anblick von Kendra nicht lange. "Ich bin noch nie so offensiv auf jemanden zugegangen wie auf dich", offenbarte er gegenüber der Granate.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI Kendra, "Love Island"-Kandidatin 2021

Anzeige

RTLZWEI "Love Island"-Kandidaten: Kendra und Jannik

Anzeige

RTLZWEI Kendra und Dennis bei "Love Island", Sommer 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de