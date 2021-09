Peter Maffay (72) hat in Hendrikje Balsmeyer (34) seine Traumfrau gefunden. Vor sechs Jahren lernten sich der Rumäniendeutsche und die in Halle geborene Blondine kennen und lieben. 2018 kam dann schließlich die gemeinsame Tochter Anouk zur Welt, die der kleine Liebling des Paares ist. Trotzdem sind die beiden Turteltauben nicht miteinander verheiratet. Jetzt verrieten Peter und Hendrikje, dass eine Ehe für sie auch nicht notwendig sei.

In einem Interview mit Gala erklärten der 71-Jährige und seine 38 Jahre jüngere Freundin, dass eine Trauung in ihrer Beziehung eine eher untergeordnete Rolle spielen würde. "Eine Hochzeit ist nicht zwingend. Wir leben ja schon wie ein Ehepaar", begann Hendrikje zu erzählen, bevor der Musiker anführte, dass sie dies bereits seit dem ersten Tag tun würden. Dennoch schließe er eine Ehe mit der Gymnasiallehrerin nicht aus. "Was aber zählt, ist unsere tiefe emotionale Verbindung", versicherte Peter.

Immerhin seien die zwei auch ohne eine Ehe sehr glücklich miteinander. "Unsere Tochter ist da, und [Peters Sohn] Yaris lebt schwerpunktmäßig immer mehr bei uns. Für mich fühlt sich gerade alles gut und richtig an", schwärmte die Blondine fast schon von dem gemeinsamen Leben. Auch für den "So bist Du"-Interpreten sei es sehr schön zu sehen, dass alles, was sie als kleine Familie erleben würden "harmonisch, aber niemals langweilig" sei.

Getty Images Peter Maffay im März 2014 in Berlin

Getty Images Peter Maffay, Sänger

Getty Images Peter Maffay, Musiker

