Heidi Klum (48) zeigt, was sie hat! In regelmäßigen Abständen begeistert die Bergisch Gladbacherin ihre Fans in den sozialen Netzwerken mit ihren atemberaubenden Looks. Dabei gibt es fast nichts, was das Model nicht tragen könnte. Zudem zeigt sich die Moderatorin gerne in superheißen Outfits, mit denen sie ihren Followern den Kopf verdreht. Nun ging Heidi in einem eng anliegenden schwarzen Kleid mit ihren Freundinnen essen und setzte ihre Brüste dabei perfekt in Szene.

Die Blondine wurde jetzt auf dem Weg zu einem schicken Restaurant in Beverly Hills von Paparazzi abgelichtet. Dabei begeisterte Heidi in einem kurzen schwarzen Kleid mit Cut-outs, das sie gekonnt mit einer schwarzen Lederhandtasche und glitzernden Sandalen kombinierte – das Outfit hatte die vierfache Mutter auch bei der Aufzeichnung der Semifinals von America's Got Talent getragen. Zum Abendessen war die GNTM-Jurorin mit Sofia Vergara (49), Terri Seymour und Lauren Silverman (44) verabredet, die ebenfalls von dem Blitzlichtgewitter erfasst wurden.

Von ihrem Outfit teilte die 48-Jährige zudem einige Eindrücke auf ihrem Instagram-Account. Neben Clips vom roten Teppich der Talentshow postete Heidi auch ein Video, in dem sie sich durch die Haare fuhr und einen Kussmund machte. Von dem gemeinsamen Abendessen veröffentlichte auch Terri einen Schnappschuss auf ihrem Profil, der zum Ausdruck brachte, wie gemütlich es sich die vier Frauen in dem Restaurant machten.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum im September 2021

Anzeige

Instagram / officialterriseymour Terri Seymour, Lauren Silverman, Heidi Klum und Sofia Vergara im September 2021

Anzeige

TheRealSPW / MEGA Heidi Klum, Sofia Vergara, Lauren Silverman und Terri Seymour im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de