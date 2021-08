Wenn es um Klamotten geht, haben Heidi (48) und Leni Klum (17) offenbar einen ganz ähnlichen Geschmack! Seit die älteste Tochter der Germany's next Topmodel-Schirmherrin offiziell ihr Debüt im Modebusiness gegeben hat und bei Fotoshootings und auf internationalen Laufstegen unterwegs ist, erfreut das Mutter-Tochter-Gespann immer wieder mit gemeinsamen Fotos im Netz. Auf den neusten Aufnahmen bei einem Event in Venedig beweisen die zwei auch: In Sachen Fashion sind sie sich einig. Heidi und ihr Sprössling begeistern die Fans in schicken Glitzerkleidern.

Bei einer großen Veranstaltung von Dolce & Gabbana in Italien haben sich die beiden Blondinen jetzt besonders in Schale geschmissen und sich für einen auffälligen Partner-Look entschieden. Auf ihren Instagram-Profilen geben die 17-Jährige und ihre Mutter einige Einblicke in ihre abendlichen Unternehmungen. Dabei fallen ihre heißen Paillettenkleider besonders ins Auge. Während Heidi sich für eine bodenlange Version entschieden hat, reicht das gleichfarbige Mini-Dress ihrer Tochter lediglich bis über den Po. Dazu wählte die 48-Jährige eine auffällig funkelnde Kette, bei Leni ist das Glitzermuster erneut in den Sandaletten aufgegriffen.

Aber nicht nur Leni und Heidi vergnügten sich bei dem Event: Auch der Ehemann des Supermodels – Tom Kaulitz (31) – durfte natürlich nicht fehlen. Er entschied sich im Gegensatz zu den Ladys aber nicht für ein funkelndes Gewand, sondern für einen lachsfarbenen Seidenanzug. Für ein Foto posierte er neben seiner strahlenden besseren Hälfte.

Instagram / heidiklum Leni und Heidi Klum in Venedig

Instagram / leniklum Heidi und Leni Klum

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz in Venedig

