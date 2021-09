Kaley Cuoco (35) hat in Pete Davidson (27) einen Freund fürs Leben gefunden. Vor Kurzem machte eine traurige Liebesnews der Schauspielerin die Runde: Die The Big Bang Theory-Darstellerin und ihr Ehemann Karl Cook (30) lassen sich nach nur zwei Jahren Ehe scheiden. Nach Bekanntgabe der Nachricht wurde Kaley ausgelassen mit Pete Davidson am Set ihres gemeinsamen Filmes gesehen. Der Comedian soll für sie aktuell eine große Stütze sein.

Gegenüber Us Weekly verriet eine Quelle: "Die Dreharbeiten hat Kaley und Pete so sehr zusammengeschweißt, dass sie sehr gute Freunde geworden sind." Bei den vor einigen Tagen abgeschlossenen Dreharbeiten zu "Meet Cute" seien sie unzertrennlich gewesen, die Chemie stimme einfach. Ein Paar seien Kaley und Pete aber definitiv nicht.

Auch der Saturday Night Live-Star hat gerade eine Trennung hinter sich. Nach nur wenigen Monaten ist Petes Beziehung zu Bridgerton-Darstellerin Phoebe Dynevor (26) gescheitert. Diese gemeinsame Erfahrung hat ihn und Kaley wohl zusammengeschweißt. "Sie unterstützen sich gegenseitig und es besteht kein Zweifel daran, dass sie auch nach den Dreharbeiten in Kontakt geblieben sind", so der Insider weiter.

Getty Images Kaley Cuoco und Karl Cook 2016 bei den Critics' Choice Awards

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Pete Davidson und Kaley Cuoco am Filmset von "Meet Cute"

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Kaley Cuoco und Pete Davidson am Set von "Meet Cute"

