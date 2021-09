Was läuft da zwischen Diogo Sangre und Vanessa Mariposa? Der Tätowierer und die Fitness-Influencerin trafen nun schon in diversen TV-Formaten aufeinander – zuletzt knisterte es bei Are You The One – Reality Stars in Love zwischen den beiden. Außerdem trafen sich die Blondine und der Muskelmann wohl auch mehrfach privat und flirteten heftig. Nun zieht Vanessa in Diogos Wohnort Köln – ist der Reality-TV-Star etwa der Grund für den Umzug?

In ihrer Instagram-Story ließ die Beauty die Bombe platzen – zuvor hatte sie ihre Fangemeinde ganz schön lange auf die Folter gespannt. "Ich bin selbst total aufgeregt, weil ich das jetzt sage, weil es einfach ein komplett neuer Abschnitt in meinem Leben ist, aber gut. Ich werde es euch jetzt verraten. Mein neuer Wohnort ist Köln", verriet die 28-Jährige. Und dort fühlt Vanessa sich offenbar pudelwohl: "Mir geht es aktuell so gut. Ich bin so happy und so glücklich in meinem Leben." In welchem Zusammenhang der Umzug mit Diogo steht, ließ die Sportskanone jedoch offen.

Diogo inserierte zeitgleich eine Wohnung in seiner Instagram-Story – jedoch ist noch unklar, ob es sich dabei um seine eigene handelt. Ziehen die beiden Reality-TV-Stars etwa vielleicht sogar zusammen? Bislang machten die beiden ein Geheimnis aus ihrem Beziehungsstatus.

TVNOW Vanessa und Diogo bei "Ex on the Beach"

Promiflash Vanessa Mariposa und Diogo Sangre in Köln

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Tätowierer und Reality-Gesicht

