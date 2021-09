Mit diesem Auftritt sorgt Katie Holmes (42) für Aufsehen. Die Schauspielerin zeigt sich bei großen Veranstaltungen immer absolut makellos. Auch Tochter Suri (15) scheint sich in Stilfragen schon ein paar Kniffe von ihrer Mama abgeschaut zu haben. Die Teenagerin macht modetechnisch jedenfalls oft schon eine genauso gute Figur wie die einstige Dawson's Creek-Darstellerin. Nun zog Katie bei einem Fashion-Event mit einem sexy Outfit die Blicke auf sich – indem sie nicht nur viel Haut, sondern auch ihre Dehnungsstreifen zeigte.

Im Rahmen der New York Fashion Week besuchte die 42-Jährige am Mittwoch eine Store-Eröffnung. Dabei präsentierte sich Katie auf dem diesmal nicht roten, sondern schwarzen Teppich in einem knappen schwarzen Outfit, dass den Blick auf ihren Bauch frei ließ. Dass damit auch ihre Dehnungsstreifen am Bauch sichtbar wurden, schien Katie nicht weiter zu stören. Sie steht offenbar zu ihrem vermeintlichen Schönheitsmakel – strahlend posierte sie für die Kameras.

Mit so viel Body-Positivity ist Katie in der Promiwelt allerdings nicht allein. Auch andere VIP-Mamas, wie zum Beispiel Halsey (26) oder Ashley Graham (33), stehen ganz selbstbewusst zu den Spuren, die die Schwangerschaften hinterlassen haben. Was sagt ihr zu Katies Outfit? Stimmt ab!

LRNYC / MEGA Suri Cruise und Katie Holmes in New York, 2019

Getty Images Katie Holmes bei der New York Fashion Week, 2021

Getty Images Katie Holmes in New York

