Die US-amerikanische Sängerin Halsey (26) und ihr Partner – der Drehbuchautor Alev Aydin – hatten ihre Fans vor einigen Wochen mit einer erfreulichen Neuigkeit überrascht: Ihr kleiner Sohn namens Ender Ridley Aydin hat am 14. Juli das Licht der Welt erblickt. Seither hatte sich die frischgebackene Mutter beispielsweise schon beim Stillen ihres Babys ablichten lassen – und nicht nur das! Jetzt zeigte Halsey nämlich auch ganz ungefiltert ihre Dehnungsstreifen im Netz!

Auf ihrem Instagram-Profil gewährte Halsey jetzt weitere Einblicke in ihren neuen Alltag – und dabei zeigte sie nicht nur das Kinderzimmer ihres kleinen Sohnes, sondern auch ihren Bauch: Auf einem Schnappschuss präsentiert die 26-Jährige einige Wochen nach der Geburt stolz ihre Dehnungsstreifen. "Na, so sieht es nun einmal aus", betitelte die "Without Me"-Sängerin das Posting.

Wie reagieren Halseys Fans eigentlich auf das ehrliche Foto? Die Community ist von dem Social-Media-Beitrag der "Bad at Love"-Interpretin ganz hin und weg. "Ich liebe es, dass du deine süßen kleinen Dehnungsstreifen gepostet hast!", "Trage diese Tigerstreifen mit Stolz!" oder auch "Du bist eine wunderschöne Mama!", betonten beispielsweise drei Nutzer auf der Fotoplattform.

Instagram / iamhalsey Halsey und Alev Aydin mit ihrem Sohn Ender Ridley

Instagram / iamhalsey Halseys Bauch

Getty Images Halsey bei der Verleihung der "MTV Movie And TV Awards" im Juni 2018

