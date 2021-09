Was für ein Auftritt! Lena Gercke (33) ist seit ihrem Sieg bei Germany's next Topmodel eines der erfolgreichsten deutschen Models und immer wieder bei Red-Carpet-Events geladen. Bei der diesjährigen Berlin Fashion Week war das Model neben einigen weiteren GNTM-Teilnehmerinnen auch ein gern gesehener Gast. Und Lena machte ihren Be-Ruf als Topmodel alle Ehre! Bei einer Veranstaltung rockte sie statt dem roten Teppich den Marmorboden.

Bei der About You Fashion Show, die am vorletzten Tag der Modewoche stattfand, überzeugte Lena nicht nur mit ihren schier endlosen Beinen. Das knappe weiße Kleid kombinierte das Topmodel lässig mit einer schwarzen Lederjacke. Ein ebenfalls schwarzes Täschchen und offene Sandaletten rundeten ihren coolen Look ab.

Bei der About-You-Show überraschte noch jemand anderes mit seinem Catwalk-Auftritt. Heidi Klums älteste Tochter Leni (17) hatte eine besondere Rolle bei dem Event. Das Nachwuchsmodel durfte mit seinem cremefarbenen Look die Show eröffnen. Nach Berlin begleitet wurde der Teenager von Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz (32), der Bruder von Mutter Heidis Mann Tom (32).

Lena Gercke bei der Fashion Week in Berlin, September 2021

Lena Gercke, Influencerin

Leni Klum backstage bei der About You Fashion Show in Berlin im September 2021

