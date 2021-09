Leni Klum (17) startet jetzt richtig als Model durch! Als Tochter des ehemaligen Victoria's Secret-Engels Heidi Klum (48) hat die in New York City geborenen Schönheit definitiv gute Gene geerbt. Seit einiger Zeit versucht die Blondine nun bereits in die großen Fußstapfen ihrer Mutter zu treten und ist dabei sogar ziemlich erfolgreich. Jetzt rockte Leni bei der Berlin Fashion Week erneut den Laufsteg.

Bei der Eröffnung der About You Fashion Week war die 17-Jährige nun in Berlin auf dem weißen Catwalk zu sehen. Dabei durfte Leni nicht etwa nur irgendwo zwischen den anderen Models mitlaufen, sondern mit ihrem cremefarbenen Look eröffnete die Beauty die Show sogar. Auf Instagram teilte sie von ihrem nächsten großen Modeljob stolz einige Eindrücke und auch Bill Kaulitz (32), der mit Leni das Event besuchte, veröffentlichte auf seinem Account einige Videos der Tochter seiner Schwägerin.

Erst kürzlich lief Leni bereits für Dolce & Gabbana in Venedig über den Laufsteg und bezauberte dabei alle Anwesenden. Natürlich war auch Mama Heidi hin und weg von dem Auftritt ihrer Tochter. Aus dem Publikum feuerte sie ihren Sprössling an und postete im Anschluss jede Menge Eindrücke der Fashionshow auf ihrem Instagram-Account.

Anzeige

Instagram / heidiklum Leni Klum bei der About You Fashion Show in Berlin im September 2021

Anzeige

Jochen Zick Leni Klum bei der About You Fashion Week in Berlin im September 2021

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum bei der About You Fashion Show in Berlin im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de