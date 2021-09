Ist John Travolta (67) wieder bereit für eine neue Liebe? Vergangenes Jahr im Juli erschütterte die traurige Nachricht die Filmwelt, dass die Frau des Grease-Stars an den Folgen ihrer Krebserkrankung verstorben sei. Nun, mehr als ein Jahr später, soll ihr Ehemann seine Trauer weitestgehend überwunden haben und auf der Suche nach einer neuen Partnerin sein – und es gibt es schon sehr heiße Gerüchte. Angeblich soll John bei einem romantischen Essen mit Demi Moore (58) gesehen worden sein.

Wie Bild nun berichtete, soll der "Pulp Fiction"-Darsteller bereits mehrfach mit seiner vermeintlichen neuen Freundin in Los Angeles und Miami essen gewesen sein. Zuletzt sollen sich die beiden bei einem noblen Italiener in Santa Monica verabredet haben. "Die beiden haben am Ecktisch gesessen, im Kerzenlicht. Es sah sehr romantisch aus. Sie lachten viel und hielten sogar Händchen", will ein Kellner des Restaurants der Zeitschrift verraten haben.

Die Idee, dass der Tänzer und Demi es doch einmal miteinander versuchen könnten, soll dabei von keinem geringeren als dem Ex-Mann der Schauspielerin und Johns gutem Freund Bruce Willis (66) stammen. 13 Jahre lang war der "Stirb Langsam"-Star mit der dunkelhaarigen Schönheit verheiratet, bevor die Ehe im Jahr 2000 in die Brüche ging. Gemeinsam haben die einstigen Eheleute zudem drei erwachsene Töchter: Rumer (33), Tallulah Belle (27) und Scout LaRue (30).

Getty Images John Travolta und Kelly Preston

Getty Images Demi Moore im Oktober 2019

Instagram/demimoore Demi Moore, Bruce Willis, John Travolta und Kelly Preston

