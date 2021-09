Vor wenigen Tagen begeisterte Kylie Jenner (24) ihre Fans mit dieser Nachricht: Sie ist schwanger mit ihrem zweiten Kind! Nachdem viele bereits vermutet hatten, dass sie und Travis Scott (29) nach Töchterchen Stormi Webster (3) wieder in freudiger Erwartung sind, bestätigte die Beauty-Unternehmerin die Gerüchte mit einem zauberhaften Video. Hier sah man auch zum ersten Mal ihren hübschen Babybauch. Eigentlich sollte Kylie diesen heute Nacht erneut auf der Met Gala präsentieren. Aber daraus wird leider nichts...

Das gab die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit jetzt in ihrer Instagram-Story bekannt: "Ich bin so traurig, dass ich es dieses Jahr nicht schaffe." Einen Grund für ihre Absage gab Kylie nicht an. Dafür beteuerte sie aber: "Ich freue mich schon riesig auf die ganzen Looks." Mit ihren eigenen, schon jetzt legendären Outfits, begeisterte die 24-Jährige von 2016 bis 2019 zahlreiche Modefans.

Wer heute Nacht ebenfalls keinen heißen Red-Carpet-Auftritt hinlegen wird? Schauspielerin Zendaya (25)! "Meine Fans werden sehr enttäuscht von mir sein", betonte der Spider-Man-Star in einem Interview mit Extra TV. "Ich werde leider nicht teilnehmen können, da ich für 'Euphoria' drehen werde. Ich wünschte, ich könnte." Besonders ärgerlich: Ihr "Dune"-Co-Star und guter Freund Timothée Chalamet wird durch die Veranstaltung führen!

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2018

Getty Images Kylie Jenner bei der Met Gala, 2017

Getty Images Zendaya bei der Met Gala im Jahr 2019

