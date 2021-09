Große Sorge um Tanya Fear. Die britische Schauspielerin hat sich unter anderem durch verschiedene Filmrollen und den einen oder anderen Part in britischen Serien einen Namen gemacht. 2018 war sie zum Beispiel als Dr. Jade McIntyre in der Erfolgsserie "Doctor Who" zu sehen. Nun sorgt Tanya allerdings mit einer erschreckenden Nachricht für Schlagzeilen. Sie gilt bereits seit einigen Tagen als vermisst.

Wie Sky News berichtet, bestätigte ihr Manager Alex Cole, dass seit dem 9. September niemand mehr etwas von Tanya gehört hat. Inzwischen haben ihre Angehörigen die TV-Darstellerin bei der Polizei in Los Angeles als vermisst gemeldet. Tanya lebt seit etwa zwei Monaten in L. A. und arbeitet dort als Stand-up-Comedian. Ihr Manager versichert, dass es Tanya gut ging, als er vor acht Tagen das letzte Mal mit ihr sprach.

Was es mit Tanyas Verschwinden auf sich haben könnte, ist derzeit noch völlig unklar. Im Netz wird bereits fieberhaft durch etliche Posts und Aufrufe nach der Britin gesucht. Ein Twitter-User, der behauptete, Tanyas Cousin zu sein, teilte auf der Plattform zum Beispiel einen Such-Aufruf: "Meine Cousine wird vermisst. Sie hat keine Familie in den USA und wir machen uns alle große Sorgen", heißt es darin.

Instagram / tanyafear Tanya Fear im Juli 2020

Getty Images Tanya Fear und Karla Crome im Bloomsbury Hotel in London, 2013

Getty Images Mark Jackson und Tanya Fear bei der Premiere von "aTypical Wednesday"

