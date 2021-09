Lisa bekommt Zuspruch von den Zuschauern! Eigentlich sucht die sympathische Friseurin gerade auf Love Island nach der großen Liebe. Aber stattdessen kassiert sie einen Korb nach dem anderen. Obwohl sie sich super mit dem schüchternen Kandidaten Domenik versteht, verspürt er wohl keine Anziehung zu ihr. Daher entschied sich der BWL-Student in der Paarungszeremonie für die Granate Kendra. Nicht nur Lisa kann Domeniks Entschluss nicht wirklich verstehen, auch das Netz kann es nicht nachvollziehen!

Nach der öffentlichen Abfuhr suchte Domenik das Gespräch zu der aufgewühlten Blondine: "Ich bin sehr verwirrt. Du weißt, wie sehr ich dich schätze", versicherte er ihr – doch offenbar beruht seine Zuneigung nur auf freundschaftlicher Basis. "Was ich nicht verstehe, der Charakter ist alles top [...]. Bin ich hässlich? Ich hab keinen Bock mehr auf diese Schiene, dafür bin ich nicht hier", stellte Lisa klar und wurde emotional. Diese Szene ließen die Internet-User nicht unkommentiert.

"Domenik hat sie nicht verdient, besser so", lautete etwa einer der unzähligen Kommentare auf Twitter, die Lisa unterstützen. "Domenik hat ihr am Anfang zwar einen Korb gegeben, aber er hat doch ihre Nähe gesucht, sie umarmt, Tränen weggewischt und sie gefragt, was ihre Eltern von ihm halten würden. Finde ich auch irgendwie unpassend", hieß es weiter. Trotz allem stehen auch einige Fans hinter dem 25-Jährigen: "Wenn Domenik nicht auf Lisa steht, kann man nichts erzwingen! Er hat ihr nie Hoffnungen gemacht oder mit ihr gespielt."

RTLZWEI "Love Island"-Teilnehmer Kendra Bay und Domenik Forster

Instagram / lisa_marie_gaul Lisa-Marie Gaul, "Love Island"-Kandidatin 2021

RTLZWEI Domenik und Lisa bei einer Kuss-Challenge

