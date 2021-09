Britney Spears (39) ist nicht länger auf Instagram. Dabei nutzt die Sängerin ihren Social-Media-Account eigentlich fast täglich und postet allerlei Content. Erst am Wochenende gab sie auf der Plattform sogar ihre Verlobung mit ihrem Freund Sam Asghari (27) bekannt. Doch seit wenigen Stunden ist nun Schluss mit Updates aus dem Leben der "Circus"-Interpretin. Ihr Profil ist plötzlich unauffindbar und nicht mehr aufrufbar!

"Sorry, diese Seite ist nicht verfügbar. Der Link, dem Sie gefolgt sind, ist möglicherweise defekt, oder die Seite wurde entfernt. Gehen Sie zurück zu Instagram" – diese Meldung erscheint jetzt auf Instagram, wenn man versucht, Britneys Konto anzusehen. Dass ihr Profil nicht länger zu existieren scheint, ist sehr merkwürdig, vor allem da die Musikerin im Vorfeld überhaupt nicht angekündigt hatte, dass sie überlegt, ihr Konto zu deaktivieren. Die große Frage ist nun: Was ist passiert und warum ist ihr Account plötzlich weg?

In ihrem letzten Post schwärmte die 39-Jährige noch von einem Artikel zum Thema Bildung mit Herz. "Ich bin in einer Welt aufgewachsen, in der fast alles, was ich tat, von jemand anderem kontrolliert wurde... Ich hoffe, diese Botschaft erreicht die Menschen, die von einem System verwirrt oder manipuliert wurden! Nein... du bist nicht allein und nein... du bist nicht verrückt!", betonte Britney in dem Beitrag, der nun mit allen anderen verschwunden ist.

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears im September 2021

Getty Images Popstar Britney Spears

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

