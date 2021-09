Hat Diane Kruger (45) von ihrem Liebsten etwa tatsächlich einen Antrag bekommen? Bereits seit 2017 gehen die Schauspielerin und ihr Partner Norman Reedus (52) gemeinsam durchs Leben. Seit einigen Wochen machen Neuigkeiten die Runde, die Eltern einer kleinen Tochter sollen sich verlobt haben. Bei ihrem Auftritt auf dem roten Teppich der Met Gala heizt Diane die Gerüchte nun weiter an – mit einem funkelnden Ring am Finger!

Mit pinkfarbenen High Heels und einem neongelben Kleid zog Diane am vergangenen Montagabend bereits alle Blicke auf sich. Ein Detail stach aufmerksamen Fans aber sogar noch vor dem restlichen Outfit direkt ins Auge: Am Ringfinger ihrer linken Hand trug die Blondine nämlich einen dicken Klunker! Ob sie den von ihrem Lebensgefährten erhielt oder es sich lediglich um ein stylishes Accessoire handelte, ist bisher allerdings noch unklar.

Bleibt abzuwarten, ob sich das Paar in naher Zukunft dazu äußern wird. Immerhin sind die beiden – zumindest was ihr Privatleben angeht – stets hinterher, nichts ungewollt an die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Das gelang ihnen bei der Geburt ihrer Tochter bereits ganz gut. Noch immer sind das genaue Datum und der Name der kleinen Maus unbekannt.

Anzeige

Getty Images Diane Kruger, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Diane Kruger bei der Met Gala 2021

Anzeige

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de