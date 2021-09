Jetzt macht Jolene Jäger wieder den Gefühlscheck! Die ehemalige Love Island-Kandidatin ist die beste Freundin von der aktuellen Bewohnerin der Liebesinsel Andrina (28). Sie nahm bereits am Anfang der Staffel Jannik, die erste Flamme der Ex-Schweizer-Bachelorette, unter die Lupe und betonte im Promiflash-Interview: Der Stadtbahnfahrer tue ihrer Freundin gar nicht gut – und wie sieht es jetzt mit Andrinas aktuellem Couple Martin aus? Bei den beiden entdeckt Jolene schon mehr Paar-Potenzial!

Wie die Brünette verrät, sei Andrina in der Vergangenheit oft enttäuscht worden und deshalb vorsichtig. Dennoch könne sie erkennen, dass ihre BFF eindeutig Gefühle für Martin hat. Wäre das nicht der Fall, dann würde die 28-Jährige den Personalberater auch nicht weiter kennenlernen wollen. "Andrina ist ein Herzensmensch und immer ehrlich. Sie würde nie bei jemandem bleiben um sich zu safen. Wenn es nicht mehr passt und sie keine Zukunft als Paar sehen würde, würde sie sich entcoupeln", versichert Jolene gegenüber Promiflash. Deshalb sei die Einschätzung der anderen Islander "absoluter Schwachsinn".

Mit dieser Bemerkung spielt sie auf ein Instagram-Livestream an, in dem Ex-Kandidaten wie Luca Wetzel, Marc Zimmermann und Aurelia Lamprecht anzweifelten, dass Andrina es ernst mit Martin meint. "Für mich kommt es so rüber, als würde Andrina Martin nicht fühlen", lautete beispielsweise Aurelias Urteil.

