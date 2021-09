Lisa bekommt bei Love Island eine neue Chance auf die große Liebe. Nachdem sie bei der letzten Paarungszeremonie einen miesen Korb von Domenik bekam, folgte am nächsten Tag die Schocknachricht: Lisa muss die Villa verlassen. Aber was die anderen Islander noch nicht wissen, ist, dass die Bremerin gar nicht wirklich nach Hause musste – sie darf heute die drei neuen Granaten Mo, Dominik und Maurice auf einem Campingtrip kennenlernen.

Lisa scheint bei der Ankunft der neuen Islander besonders von Dominik angetan zu sein. "Ich kann schon sagen, dass es so ein Wow-Effekt bei ihm war und ich denke, dass ich mit dem Dominik schon auf einem guten Vibe bin", erklärt die Bremerin. Vielleicht klappt es ja mit diesem Dominik besser als mit dem Domenik in der Villa. Der ist nämlich schon mal ganz angetan von der hübschen Friseurin: "Sie ist voll mein Typ! Ich glaube, sie ist eine sehr direkte Person, das feiere ich mega!" Bahnt sich da ein neues Couple an? Die beiden scheinen auf jeden Fall guter Dinge zu sein.

Doch auch die anderen zwei Boys sind an der 23-Jährigen interessiert. Auch mit Maurice und Mo laufen die ersten Gespräche reibungslos ab. "Sie wäre auf jeden Fall mein Typ", findet Mo. Wer von den neuen Hotties schafft es am Ende, Lisa für sich zu erobern?

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

