Selbst in einem total legeren Outfit macht Toni Garrn (29) eine Hammer-Figur! Normalerweise bezaubert das Model seine Fans in luxuriösen Roben auf den Laufstegen der Welt – doch jetzt bewies die gebürtige Hamburgerin, dass sie auch anders kann. Sie gewährte einen seltenen Blick in das Privatleben von sich und ihrem Mann Alex Pettyfer (31): Dabei zeigte sich die Blondine ganz lässig in engen Radler-Shorts.

"Das ist Mami, fotografiert von Daddy", schrieb Toni zu den drei Schnappschüssen von sich auf Instagram. Hier präsentiert sich die Neu-Mama, die im Juli erstmals Mutter wurde und eine Tochter namens Luca Malaika zur Welt brachte, herrlich natürlich. Sie ist komplett ungeschminkt und strahlt regelrecht. Das Muttersein scheint der 29-Jährigen wunderbar zu bekommen. Außerdem schafft sie es, selbst simple Radler-Shorts gekonnt in Szene zu setzen und sie wie ein absolutes It-Piece aussehen zu lassen.

Besonders bezaubert von den Bildern scheint der Fotograf der Aufnahmen zu sein: Tonis Gatte Alex. Der Schauspieler schwärmt in der Kommentarspalte von der Mama seines Kindes. "Mein Engel, du bist eine Superfrau. Du inspirierst mich jeden Tag. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass du unseren kleinen Engel vor sieben Wochen bekommen hast! Wie kommt es, dass du so gut aussiehst und ich auf wundersame Weise einen Dad-Body gekriegt habe", scherzt der "Magic Mike"-Star.

Instagram / tonigarrn Alex Pettyfer und Toni Garrn im Juli 2020

Instagram / tonigarrn Toni Garrn im September 2021

Instagram / tonigarrn Toni Garrn und Alex Pettyfer bei ihrer Hochzeit im Oktober 2020

