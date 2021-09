Prinz Harry (37) macht sich zu seinem Geburtstag wohl ein ganz besonderes Geschenk! Der britische Royal begeht heute seinen Ehrentag – und seine Verwandten ließen ihm bereits via Social Media viele Glückwünsche zukommen. Die Frage, die sich den Fans allerdings stellte, war: Wird sich der Familienvater selbst auch zu Wort melden? Ja, wenn auch indirekt: Er und Herzogin Meghan (40) wurden für ein Titelblatt eines großen Magazins abgelichtet, das heute pünktlich zu seinem Geburtstag überall zu haben ist!

Die Eheleute hatten kürzlich ein Fotoshooting für das Time-Magazin. "Prinz Harry und Meghan sind unter den 100 einflussreichsten Menschen 2021", verkündet das Medium. Auf dem Foto steht Meghan im Vordergrund, gekleidet in einem weißen Outfit. Konträr dazu sitzt ihr Gatte schützend hinter ihr in einem komplett in Schwarz gehaltenem Look. Die Wahl, das Paar auf die Liste zu setzen, begründet die Redaktion von Time damit: "In einer Welt, in der jeder eine Meinung über Menschen hat, die er nicht kennt, haben der Herzog und die Herzogin Mitgefühl für die Menschen, die sie nicht kennen. Sie äußern nicht nur ihre Meinung. Sie gehen auf den Kampf zu."

Die zweifachen Eltern posierten noch für ein weiteres Foto: Darauf sind beide in dunkle Farben gekleidet und stehen aufrecht nebeneinander. Die Aufnahmen sind bei ihnen zu Hause in den USA entstanden.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Bekanntgabe ihrer Verlobung

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan in London im Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de