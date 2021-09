Bei Love Island wird einiges durcheinandergewirbelt. Nachdem Lisa von Domenik einen Korb bekommen hat, musste sie die Villa vorübergehend verlassen. Sie darf nun auf einem Campingtrip ganz in Ruhe drei neue Männer kennenlernen. Die Neuankömmlinge Mo, Dominik und Maurice haben anscheinend alle Interesse an der hübschen Bremerin. Die Promiflash-Leser sind sich aber ziemlich einig darüber, wer von den dreien am besten zu Lisa passt.

In einer Promiflash-Umfrage waren Leser dazu aufgefordert, für den Mann zu voten, der ihrer Meinung nach am besten mit Lisa matcht. Kandidat Dominik erhielt 259 der insgesamt 274 Stimmen (Stand 16. September, 9 Uhr). 94,5 Prozent der Fans denken also, dass er besonders gut zu Lisa passt. Ein sehr eindeutiges Stimmungsbild! Weit abgeschlagen dahinter liegen Maurice und Mo mit jeweils acht (2,9 Prozent) und sieben Stimmen (2,6 Prozent).

Auch im Netz wird Dominik hoch gehandelt. Auf Twitter munkeln die Fans, dass es für Ex-Flirt Domenik komisch sein wird, wenn Lisa mit einem neun Mann in die Villa zurückkehrt. "Man stelle sich die Gesichtsentgleisungen von Domenik vor, wenn Lisa dann irgendwann mit ihrem neuen Couple Dominik wieder in die Villa einzieht", schreibt ein User.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI "Love Island"-Dominik, Mo und Maurice

RTLZWEI / Thomas Reiner "Love Island"-Kandidat Dominik

RTLZWEI / Thomas Reiner "Love Island"-Couple Domenik und Lisa

