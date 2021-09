Damit hatte keiner gerechnet! In der heutigen Folge von Love Island mussten gleich drei Islander die Villa verlassen – zwei von ihnen waren von Anfang an dabei. Lisa-Marie Gaul ließ die Bombe platzen und teilte ihr Entschluss mit, die Show freiwillig zu verlassen. Domenik Forster und sein Couple Kendra Bay wurden anschließend von den anderen Paaren rausgewählt: Nach deren Einschätzung knisterte es zwischen den beiden am wenigsten. Jetzt geben Lisa, Domenik und Kendra ein erstes Statement zu ihrem Exit!

Was brachte Lisa letztlich dazu, das Kuppelformat aus freien Stücken zu verlassen? "Ich habe die Entscheidung getroffen, weil mir mein Gefühl gesagt hat, dass meine Reise hier zu Ende ist", erklärt sie Promiflash. Daher habe die Bremerin realisiert: Ihre Anwesenheit in der Liebesvilla ergebe "nicht mehr wirklich Sinn". Die Entscheidung sei im Nachhinein auf jeden Fall die Richtige gewesen, zumal sich das Gefühl der Blondine immer weiter verfestigt habe.

Und wie empfindet Lisas anfängliches Love Interest und anschließender BFF Domenik sein Ausscheiden? "Ich bin eigentlich gar nicht so enttäuscht", offenbart er. Vielmehr sei der Idar-Obersteiner total dankbar, die "tollen Menschen" in der Villa kennengelernt zu haben. Und auch für das Voting seiner Mitstreiter hat Domenik Verständnis. "Ich glaube, dass Kendra und ich nicht so gut zusammengepasst haben – und das haben die anderen auch gemerkt", schätzt er gegenüber Promiflash ein.

Enttäuschter wiederum äußert sich Domeniks einstige Villa-Partnerin über ihren Rauswurf. "Ich bin schon ein bisschen traurig, weil ich ja eigentlich mit meinem Traummann die Villa verlassen wollte", gesteht Kendra. Besonders bitter für die gebürtige Ludwigsburgerin: Sie musste genau dann sie Show verlassen, als die neuen Granaten in die Villa kamen. Doch auch die Studentin könne nachvollziehen, warum die anderen sie rausgewählt haben – mit Domenik habe es trotz ihres Liebes-Versuches leider nicht geklappt.

