Jana Schölermann (34) und Sarah Engels (28) strahlten am Donnerstagabend auf dem roten Teppich des Deutschen Fernsehpreises. Jana kam in Begleitung ihres Ehemanns Thore Schölermann (36) in einem eng anliegenden blauen Abendkleid zum Event, das ihre wachsende Babykugel wunderbar zur Geltung brachte. Auch Sarah präsentierte voller Stolz ihren Babybauch in einem schwarzen Minikleid. Die zwei schwangeren Frauen ließen es sich beim Event nicht nehmen, zusammen für ein Bild zu posieren.

Sarah teilte den süßen Schnappschuss der beiden schwangeren Beautys am Donnerstag in ihrer Instagram-Story. Für Jana und Thore ist es das erste Kind, während es für die Frau von Julian Engels (28) bereits das Zweite ist. Die ehemalige Verbotene Liebe-Darstellerin plauderte vor Kurzem auf Instagram aus: "Ich habe bisher zehn Kilo zugenommen." Auch Sarah sprach schon offen über ihre Gewichtszunahme während ihrer zweiten Schwangerschaft. Sie offenbarte im August, dass sie acht Kilogramm zugenommen hat. Die ehemalige DSDS-Kandidatin und ihr Mann dürfen schon bald ihr Baby auf der Welt begrüßen – Sarah ist tatsächlich schon im achten Schwangerschaftsmonat.

Aus ihrer früheren Ehe mit Sänger Pietro Lombardi (29) hat sie bereits einen Sohn. Ob nach Baby Nummer zwei noch mehr Nachwuchs bei Sarah und Julian geplant ist, ist noch unklar. Die "Ti Amo Mi Amor"-Interpretin erklärte vergangene Woche in ihrer Instagram-Story: "Mal sehen, was die Zeit bringt."

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels im August 2021

Getty Images Jana und Thore Schölermann beim Deutschen Fernsehpreis

Getty Images Sarah Engels beim Deutschen Fernsehpreis in Köln im September 2021

