Was machen die Islander eigentlich an ihrem einzigen freien Tag während der Dreharbeiten von Love Island? Kaan kam zwar als erste männliche Granate in die Kuppelshow, doch zwischen ihm und Couple Sina Elisa waren nur freundschaftliche Gefühle. Beide mussten die Show wieder verlassen. Lange genug war der Stuttgarter aber Teil des Casts, um den drehfreien Tag der Islander mitzuerleben. Kaan plaudert nun über den Off-Day bei "Love Island"!

"An unserem Off-Day sind wir zu einer anderen Villa gebracht worden", verrät der Ex-Islander in seiner Instagram-Story. "Da waren wir Jungs untereinander – ohne Kameras oder Mikros", erzählt Kaan. Demnach müssten die Datingshow-Kandidaten streng geschlechtergetrennt ihren freien Tag verbracht haben! Und was haben die Boys so getrieben? "Wir haben uns gegenseitig die Haare geschnitten", berichtet er weiter. Außerdem sei auch Sporttreiben, Playstation-Zocken und Essen nicht zu kurz gekommen.

Und wie läuft es nach seinem Exit jetzt mit Kaans Liebesleben weiter? Darüber machte der Student jüngst ein überraschendes Geständnis gegenüber Promiflash. Sein "Love Island"-Couple Sina und er hatten sich nach ihrem Rauswurf privat noch mal getroffen – dabei habe es zwischen den beiden doch angefangen, zu knistern: "Es war draußen schon anders, dadurch dass wir nicht mehr unter Zeitdruck standen", offenbarte er.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island"-Kandidat Kaan

Instagram / kaan.iyn Ex-"Love Island"-Kandidaten Kaan und Sina

Love Island, RTL II Jannik, Philipp, Robin, Domenik, Kaan und Dennis bei "Love Island" 2021

