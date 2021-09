Marcellino Kremers und Dijana Cvijetic (27) üben scharfe Kritik an den Love Island-Bewohnern! Aktuell ist es wieder so weit: Flirthungrige Singleboys und -girls suchen auf der Liebesinsel nach der großen Liebe. Doch wollen sie wirklich ihr Liebesglück finden? Die einstigen "Love Island"-Kandidaten Marcellino und Dijana haben da ihre Zweifel. Im Promiflash-Interview ärgerte sich das Paar noch vor dem Start der aktuellen Staffel, denn mit den Jahren gehe es den Singles immer mehr nur darum, Reichweite zu generieren: "Dann haben die meisten schon einen perfekt gestalteten Feed, die besten Presets auf ihren Bildern drauf und sind eigentlich schon darin geübt, was auf sie zukommt."

