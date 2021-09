Cam Holmes und Emily Faye Miller wagen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung! In der Netflix-Kuppelshow Finger weg! lernte sich das Paar kennen und lieben. Während zu Beginn des Flirt-Formats wohl kaum einer daran dachte, dass die beiden nur noch Augen für sich haben werden, sind sie mittlerweile unzertrennlich. Jetzt verkündeten die Turteltauben sogar stolz ihr nächstes Vorhaben: Emily und Cam ziehen in ihre erste gemeinsame Wohnung!

Bereits kurz nach der Show machte der Hottie kurzen Prozess, schnappte all sein Hab und Gut und zog bei seiner Liebsten ein. Von der Situation in Emilys Bude hatten die beiden nun offenbar genug. Sie haben sich nach einer neuen Bleibe umgesehen – und wurden offenbar fündig. "Und ab zum nächsten Kapitel", teilte Cam via Instagram mit und markierte den Post mit einem Haus- und Schlüssel-Emoji. Wo genau das neue Zuhause der beiden sein wird, behielten sie bisher allerdings noch für sich.

Ihre Fans sind aber schon jetzt völlig aus dem Häuschen. "Ist das eure neue Wohnung? Gratulation! Ich kann die nächsten Kapitel kaum erwarten", kommentierte den Beitrag beispielsweise eine Nutzerin und setzte dahinter sowohl einen Braut-Emoji als auch den Smiley einer schwangeren Frau. Bleibt abzuwarten, wann Cam und Emily ihre Follower auch mit Neuigkeiten dieser Art überraschen werden.

Netflix Emily und Cam, "Finger weg!"-Kandidaten 2021

Instagram / emilyfayemillerr Cam Holmes und Emily Faye Miller

Instagram / camholmess Cam und Emily von "Finger weg!"

