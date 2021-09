Maren Wolf (29) ist momentan offenbar überglücklich! Erst vor wenigen Tagen feierten die YouTuberin und ihr Ehemann Tobias Wolf ihr Liebesjubiläum: Sie sind schon seit neun Jahren zusammen. Momentan genießen die beiden gemeinsam mit ihrem Sohn Lyan (1) eine Auszeit in Kroatien – und das scheint der gebürtigen Kölnerin richtig gutzutun: Sie veröffentlichte sommerliche Urlaubsschnappschüsse, auf denen sie fröhlich in einem Bikini posiert.

Auf Instagram teilte die 29-Jährige eine Reihe von Bildern, auf denen sie ihren Körper in einem weißen Bikini vor dem Meer in Szene setzt und mit einem breiten Lächeln in die Kamera schaut. Tatsächlich scheint Maren momentan superhappy zu sein. "Ich fühle mich so wohl, wie lange nicht mehr, sowohl hier als auch in meinem Körper", verriet die Mutter eines Sohnes in der Kommentarspalte.

Marens Fans und Freunde sind von den Schnappschüssen ganz aus dem Häuschen und freuen sich mit ihr. "Schön, dich so glücklich zu sehen", kommentierte beispielsweise Ana Johnson (28). Dem schloss sich auch die Influencerin xLaeta an. Mittlerweile ist die kleine Familie wieder zurück in Deutschland.

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Webstar

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf, Social-Media-Stars

Instagram / marenwolf Maren Wolf im September 2021

