Cathy Hummels (33) gibt den Gerüchten um ihr Liebesleben neuen Stoff. Seit Wochen ist nicht ganz klar, wie die Influencerin und ihr Mann Mats (32) zueinander stehen. Medienberichten zufolge sollen sie sich getrennt haben – doch bisher bestätigten die Eltern diese News nicht. Stattdessen zeigen sich die beiden als harmonische Einheit zusammen im Netz. So wie auch jetzt – doch wen meint Cathy eigentlich mit ihren liebevollen Worten?

Auf dem Instagram-Bild sind Cathy und Mats zusammen mit ihrem Sohn Ludwig (3) zu sehen. Dazu schreibt die Unternehmerin: "Er ist der beste Junge. Ach ja, und der schlauste, liebste, schönste, lustigste." Das Ganze unterstreicht sie mit Emojos und dem Hashtag "Liebe". An wen richtet sie sich in diesem Post? An ihr gemeinsames Kind oder vielleicht doch an den Profifußballer? Das lässt Cathy offen...

Generell lässt sich die 33-Jährige kein eindeutiges Statement entlocken. Als sie auf einem Event die Schleife ihres Dirndls im Zeichen einer vergebenen oder verheirateten Frau trug, erklärte sie auf ihrem Account: "Oft wurde ich gefragt, warum ich die Schleife rechts trage. Wieso denn nicht? Hab ich irgendwas nicht mitbekommen?"

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im September 2021

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels, August 2021

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels

Was denkt ihr – meint Cathy hier Mats oder Ludwig? Auf jeden Fall Mats! Sicher Ludwig! Abstimmen Ergebnis anzeigen



