Britney Spears (39) schwärmt von ihren Söhnen. Im September 2015 kam das erste gemeinsame Kind der Sängerin und ihres damaligen Partners Kevin Federline (43) auf die Welt. Seine Eltern gaben ihm den Namen Sean Preston (16). Ein Jahr später folgte sein Bruder Jayden James (15). Seinen Nachwuchs hält der Weltstar weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch jetzt standen die Geburtstage von Britneys Jungs an: Zu diesem Anlass widmete ihnen ihre Mutter im Netz eine süße Liebeserklärung.

"Es macht mich verrückt, dass sie so groß sind, und sie wachsen immer noch", konnte es Britney kaum fassen, dass ihre Sprösslinge schon 15 und 16 Jahre alt geworden sind. An ihrem Geburtstag feierte die Pop-Prinzessin mit ihren Kids eine kleine Party, auf der es "coole Eistorten" gab, wie sie auf Instagram erzählte. Doch wenn die "Toxic"-Interpretin auf ihre Kinder blicke, die zu Männern heranreifen, werde sie ganz melancholisch. "Letzte Woche sind sie tanzen gegangen und ich habe zwei Tage lang geweint – meine Babys in einem Anzug!", sprach sie von Sean Preston und Jayden James.

Britney würde ihrer Community gerne viel mehr über ihre Kinder erzählen, doch sie wolle ihre Privatsphäre schützen, stellte die 39-Jährige klar. "Aber ich kann euch sagen, dass die beiden extrem talentiert sind, und ich bin unglaublich gesegnet, diese beiden kleinen Männer in meinem Leben zu haben", widmete die Musikerin ihren Söhnen liebevolle Worte.

Getty Images Britney Spears mit ihren Kindern Jayden und Sean, Juli 2013

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen Jayden James und Sean Preston im Disneyland

Getty Images Britney Spears, Sängerin

